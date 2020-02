ഗുവാഹത്തി : കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുന്നു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡാണ് എതിരാളി. രാത്രി ഏഴരയ്‌ക്ക് ഗുവാഹത്തിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമും ഏറ്റുമുട്ടുക.

പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത അവസാനിച്ച ഇരുടീമും ആശ്വാസജയം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരിക്കും കളിക്കളത്തിൽ പോരാടുക. 15മത്സരങ്ങളിൽ 14പോയിന്റുമായി കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 13മത്സരങ്ങളിൽ 11പോയിന്റുമായി ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്.

