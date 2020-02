ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ എടികെ ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലേക്ക് : എതിരാളി ഒഡീഷ

കൊൽക്കത്ത : ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ എടികെ ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലേക്ക്. ഒഡീഷ എഫ് സിയാണ് എതിരാളി, രാത്രി 07:30തിന് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. കൈ വിട്ട ഒന്നാം സ്ഥാനം വീണ്ടും എഫ് സി ഗോവയിൽ നിന്നും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം 15മത്സരങ്ങളിൽ 30പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള എടികെയിൽ നിന്നും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Top spot on the line for @ATKFC while top four hopes on the line for @OdishaFC ⚔

What will be the outcome of #ATKOFC? #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/gJBOQM11lP

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 8, 2020