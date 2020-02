ജനിച്ച് അല്‍പസമയം മാത്രമായ ആനക്കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യചുവടുകള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏറെ രസകരമായ മനസിന് സന്തോഷം നല്കുന്നതുമായ അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലാകുന്നത്. ആനക്കുഞ്ഞ് ചുവടുകള്‍വക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അടി തെറ്റി തുമ്പിക്കൈ ഇടിച്ച് വീഴുകയും പിന്നെ എണീറ്റ് നടക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വ്വീസ് ഓഫീസറായ സുശാന്ത് നന്ദയാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടിതെറ്റി വീഴുമ്പോള്‍ ഇഴയാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ കാലുകളില്‍ ബലം നല്‍കി എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആനകുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത്. 25 സെക്കന്റ് മാത്രമാണ് വീഡിയോയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകള്‍ നീളുന്ന യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ചുവടുകള്‍ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയാനകള്‍ ജനിച്ച് ഒരുമണിക്കൂറില്‍ നടക്കാനും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിയുന്നതോടെ നടക്കാനും ആരംഭിക്കുമെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

A journey of a thousand miles begins with this small step.

Baby elephants take an hour to stand & a few more hours to waddle around.They are abt 3 feet tall at birth with 99% of birth taking place at night. pic.twitter.com/xJcmISgLXz

