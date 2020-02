ന്യൂഡല്‍ഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ വന്‍ വിജയത്തിന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിക്കും അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനും അഭിനന്ദങ്ങള്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ ആം ആദ്മിക്ക് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രധാമന്ത്രിയുടെ ആശംസകള്‍ ലഭിച്ചതും. ഉടൻ നന്ദി അറിയിച്ചുള്ള മറുപടിയുമായി കെജ്‌രിവാള്‍ രംഗത്തെത്തി. സാറിന്റെ ആശംസകൾക്ക് നന്ദി, രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ ലോകോത്തര നഗരമാക്കി മാറ്റുവാന്‍ കേന്ദ്രത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നു കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നൽകി.

Congratulations to AAP and Shri @ArvindKejriwal Ji for the victory in the Delhi Assembly Elections. Wishing them the very best in fulfilling the aspirations of the people of Delhi.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2020