ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ര്‍​ട്ടി എം​എ​ല്‍​എ ന​രേ​ഷ് യാ​ദ​വി​നും പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍‌​ക്കും നേ​രെ വെ​ടി​വ​യ്പ്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ല്‍​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ര്‍​ട്ടി​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ട്വി​റ്റ​ര്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ക്ഷേ​ത്ര സ​ന്ദ​ര്‍​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങും​വ​ഴി​യാ​ണ് മെ​ഹ്റോ​ളി എം​എ​ല്‍​എ​യാ​യ ന​രേ​ഷ് യാ​ദ​വി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും നേ​ര്‍​ക്ക് വെ​ടി​വ​യ്പു​ണ്ടാ​യ​ത്.

Shots fired at AAP MLA@MLA_NareshYadav

and the volunteers accompanying him while they were on way back from temple.

At least one volunteer has passed away due to bullet wounds. Another is injured.

