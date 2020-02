ആലിംഗനം ചെയ്യൂ, വെറുക്കരുത്; പ്രധാനമന്ത്രിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച്  ഹഗ്ഗ് ഡേയില്‍ ട്രോളുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബിജെപിയെ ട്രോളി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത്. ഫെബ്രുവരി 14 വാലന്റൈന്‍സ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹഗ് ഡേയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രോളുമായി കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആലിംഗനം ചെയ്യൂ, വെറുക്കരുത് എന്ന ഒരേ സന്ദേശമാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ബിജെപിയ്ക്ക് നല്‍കാനുള്ളതെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കെട്ടിപിടിക്കുന്ന രംഗമാണ് കോൺഗ്രസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പാപത്തെ വെറുക്കൂ, പാപികളെ സ്‌നേഹിക്കൂ എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്വേഷത്തിലല്ല, സ്‌നേഹത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും വീഡിയോയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു.

Same message to BJP every year. Hug don’t Hate. #HugDay pic.twitter.com/3yXCzOZzCn

— Congress (@INCIndia) February 12, 2020