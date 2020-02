മുംബൈയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് എഫ് സി ഗോവ, വീണ്ടും തലപ്പത്ത്

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഒരു എഫ് സി ഗോവ തേരോട്ടം. രണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് മുംബൈ എഫ് സിയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ഫെറാൻ(20,80), ഹ്യൂഗോ ബൊമോസ്(38), ജാക്കി ചന്ദ് സിംഗ്(39) എന്നിവരുടെ കാലുകളിൽ നിന്നാണ് നാല് വിജയ ഗോളുകൾ പിറന്നപ്പോൾ മുംബൈയുടെ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ(87) ഓൺ ഗോൾ ഗോവയ്ക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഗോൾ നേടി കൊടുത്തു. മുംബൈക്കായി റൗളിൻ ബോർഗിസ്(18), ബിപിൻ സിംഗ്(57) എന്നിവർ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടി.

