കൊച്ചി : നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ വീഴ്ത്തി തകർപ്പൻ ജയവുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്. കൊച്ചി കലൂര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ഈ സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് കരുത്തരായ ബംഗളുരുവിനെ തോൽപ്പിച്ചത്.

