ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: മൂ​ന്നാം തവണയും ഡ​ല്‍​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ അ​ര​വി​ന്ദ് കേ​ജ്​രി​വാ​ളി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച്‌ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ത​ന്‍റെ ട്വി​റ്റ​ര്‍ പേ​ജി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍​ന്ന​ത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത കേ​ജ്​രി​വാ​ളി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണം കാ​ഴ്ച​വ​യ്ക്കാ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും മോ​ദി ആ​ശം​സി​ച്ചു.

I congratulate Shri @ArvindKejriwal on taking oath as Delhi’s CM earlier today. Best wishes to him for a fruitful tenure.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2020