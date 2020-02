ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച ബ്രിട്ടിഷ് എംപിക്ക് ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയതിനുപിന്നാലെ ഇന്ത്യ വീസ നിഷേധിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷ് പാര്‍ലമെന്റ് അംഗവും കശ്മീരിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓള്‍ പാര്‍ട്ടി പാര്‍ലമെന്ററി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേധാവി കൂടിയാണ് അവര്‍. ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഡെബ്ബി ഏബ്രഹാംസിന്റെ ഇ വീസ നിഷേധിച്ചതായി അറിയിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.50നാണ് ഡെബ്ബി ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത 2020 ഒക്ടോബര്‍ വരെ കാലാവധിയുള്ള ഇ വീസ റദ്ദാക്കിയതായി ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വീസ ഡെബ്ബി ഏബ്രഹാംസിന്റെ കൈവശം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ക്രിമിനലിനെപ്പോലെയാണ് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നോക്കിയതെന്ന് ഡെബ്ബി ഏബ്രഹാംസ് പറഞ്ഞു. കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം ഇ വീസയും രേഖകളുമായി ഞാന്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ കൗണ്ടറിലെത്തി. ഫോട്ടോയും എടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വീസ നിഷേധിച്ചകാര്യം പറയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി അയാള്‍ പോയി. 10 മിനിറ്റിനുശേഷം തിരികെയെത്തിയ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ മോശമായിരുന്നു.

In response to some of the comments I was planning to visit Indian family in Dehli accompanied by my Indian aide. I became a politician to promote social justice & human rights FOR ALL. I will continue to challenge my own Government & others while injustice & abuse is unchecked https://t.co/YvCOPDmfeB

— Debbie Abrahams (@Debbie_abrahams) February 17, 2020