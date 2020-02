നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ : തീയതി തീരുമാനിച്ചു, പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി : നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള തീയതി തീരുമാനിച്ചു. മാർച്ച് 3ന് രാവിലെ ആറിന് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട്, ഡല്‍ഹി പട്യാല ഹൗസ്‌ കോടതിയില്‍ അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍ ജഡ്ജ് ധര്‍മേന്ദര്‍ റാണയാണ് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്നു നിർഭയയുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു.

2012 Delhi gang-rape case: Delhi court has issued a fresh date for execution of death warrant against all the four convicts. Convicts to be executed on March 3 at 6 am. https://t.co/lUI3flqwzU

— ANI (@ANI) February 17, 2020