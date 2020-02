6+23….. വിവാഹവാർഷിക ദിനത്തിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: വിവാഹവാർഷിക ദിനത്തിൽ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ”ഒരു മില്യൺ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ..പ്രണയം, കണ്ണീർ, ചിരി, ദേഷ്യം, സൗഹൃദം, കുടുംബം, ദൈവം തന്ന രണ്ട് മക്കൾ, സ്നേഹമുള്ള നാല് നായ്ക്കുട്ടികൾ..6+23 വർഷം… ഇന്നേക്ക് 29 വർഷം…. എന്നേക്കും,”പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

A million beautiful moments, love, tears, laughter, fury, friendship, family, two gifts from God, 4 unmatched canine fans and the irreplaceably tenacious wisdom of a lifetime together…. 6+23 years….29 years today….and forever! pic.twitter.com/9U3eA3RkmI

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 18, 2020