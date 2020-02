ഐഎസ്എൽ: ആശ്വാസജയം തേടി അവസാന സ്ഥാനക്കാർ ഇന്നിറങ്ങുന്നു

ഗുവാഹത്തി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ആശ്വാസജയം തേടി അവസാന സ്ഥാനക്കാർ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. രാത്രി ഏഴു മുപ്പതിന് ഇന്ദിര ഗാന്ധി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡും, ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയും തമ്മിലാകും ഏറ്റുമുട്ടുക.

.@NEUtdFC are currently on their longest winless streak in #HeroISL history.

Can they bring an 🔚 to it against @HydFCOfficial? 👊

#NEUHFC #LetsFootball pic.twitter.com/0a7Bx801Zz

