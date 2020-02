ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജയം മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്കൊപ്പം, : മുംബൈയെ പിന്തള്ളി പ്ലേ ഓഫിൽ

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം ആർക്കെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒടുവിൽ ഉത്തരം ലഭിച്ചു, ജീവൻ മരണ പോരിൽ മുംബൈയെ ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി പ്ലേ ഓഫിലെത്തി. കാണികളിൽ ഏറെ ആകാംഷ ജനിപ്പിച്ച ആവേശപ്പോരിൽ 83ആം മിനിറ്റിൽ ലൂസിയാന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് പിറന്ന വിജയ ഗോളിലൂടെയാണ് ചെന്നൈ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

A remarkable story for @ChennaiyinFC under Owen Coyle as the 2⃣-time #HeroISL champions secure the last semi-final berth! 👏#MCFCCFC #LetsFootball pic.twitter.com/FkRcRwo2b3

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 21, 2020