ഓസ്ട്രേലിയ: സഹപാഠികളുടെ കളിയാക്കലിന് ഇരയായ ക്വാഡന്‍ എന്ന ഒമ്പത്കാരന്‍ തന്നെ ഒന്ന് കൊന്നു തരുമോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു നനയിച്ചിരുന്നു. നിരവധിപേര്‍ ക്വാഡന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ക്വാഡന്‍ ബെയില്‍സിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍.

ഉയരക്കുറവിന്റെ പേരില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ കളിയാക്കിയതില്‍ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞ ക്വാഡന്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ വൈറലായിരുന്നു. പൊക്കക്കുറവിന്റെ പേരില്‍ മുന്‍പ് അവഗണനകള്‍ നേരിട്ട ഹോളിവുഡ് കൊമേഡിയനായ ബ്രാഡ് വില്യംസും ക്വാഡന് പിന്തുണയറിയിച്ചു. ക്വാഡനെയും അമ്മയെയും കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഡിസ്നി ലാന്‍ഡ് സന്ദര്‍ശനത്തിനയക്കാന്‍ വേണ്ടി 10000 ഡോളര്‍ തന്റെ സംഘടനയിലൂടെ സ്വരൂപിക്കുന്നതായി ബ്രാഡ് വില്യംസ് വ്യക്തമാക്കി.

This makes me sick. I’ve been trying to get in touch with this family. If any of my Austrialian fans know this family. Please tell this wonderful boy that he has me and an army of friends all over the world that support him.

https://t.co/C860H7kfkS

— Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020