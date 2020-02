മെല്‍‌ബണ്‍: ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആവേശപ്പോരിനൊടുവിൽ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ തകർത്ത്, തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയവുമായി ഇന്ത്യ സെമിയിൽ കടന്നു. മെല്‍ബണില്‍ അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ടു നിന്ന മത്സരത്തിൽ നാല് റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 133 റണ്‍സ് മറികടക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 20ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 129റൺസിന് പുറത്തായി.

