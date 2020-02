അതിവേഗ പ്രതികരണം ; മോദിയെ പരിഹസിച്ച് കപില്‍ സിബല്‍

ദില്ലി: ദില്ലി കലാപത്തിലെ വൈകിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതികരണത്തെ പരിഹസിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കപില്‍ സിബല്‍. കലാപം ആരംഭിച്ച് 69 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മോദി പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിനെ മോദിയുടേത് ‘അതിവേഗ’ പ്രതികരണമാണെന്ന് കപില്‍ സിബല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സമാധാനവും സാഹോദര്യവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങളോട് മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

Speedy response !

Thank you Modiji for making an appeal to our brothers and sisters after 69hours of silence .

In the meantime :

38 dead , still counting

Over 200 injured

Thousands scarred

Properties destroyed

As for our CM

He prayed !

And your minister blames Congress

— Kapil Sibal (@KapilSibal) February 28, 2020