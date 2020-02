നട്ടെല്ലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതും പ്രശംസയാകും; കനയ്യകുമാറിനെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ അനുരാഗ് കശ്യപ്

മുംബൈ: രാജ്യദ്രോഹകേസില്‍ ജെ.എന്‍.യു വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് കനയ്യകുമാറിനെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നൽകിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ബോളിവുഡ് സംവിധായകനും നടനുമായ അനുരാഗ് കശ്യപ്. ‘മഹാനായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാള്‍ജി, നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയാനാണ്. നട്ടെല്ലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതും പ്രശംസയാകും, താങ്കള്‍ അത്രയ്ക്ക് പോലുമില്ല. ആംആദ്മി തീരെയില്ല. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങളെ വില്‍ക്കാന്‍ വച്ചിരിക്കുന്നത്’ എന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Mahashay @ArvindKejriwal ji.. aap ko kya kahein .. spineless toh compliment hai .. aap to ho hi nahin .. AAP to hai hi nahin .. कितने में बिके ? https://t.co/nSTfmm0H8r

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) February 28, 2020