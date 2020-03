അമ്മേ.. പോവല്ലേ ഞങ്ങളും വരുന്നു ; റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്ന കരടിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വളരെ ആകര്‍ഷകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ചിത്രങ്ങളോ, ദൃശ്യങ്ങളോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലിട്ടാല്‍ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈറലാകാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഒരു അമ്മക്കരടിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ അവരുടെ കാറില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. ചെറിയ ഒരു റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്ന അമ്മക്കരടിയും നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

The bear mama knows how to cross the road. And these fluffy balls just want to follow. Learn some road sense from the mother. Sent by a friend, location unknown. pic.twitter.com/YD5MiC2Jxv

