ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വീണ്ടും പരിഹാസപാത്രമായി പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന് ഉത്തരവാദികള്‍ ആര്‍എസ്‌എസ് സംഘടനകളാണെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ ട്വീറ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചത് സിഎഎ വിരുദ്ധ കലാപകാരികളുടെ ചിത്രം. പൊലീസ്, ആര്‍എസ്‌എസ് സംഘങ്ങള്‍ വഴി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന ഭീകരത 200 മില്യണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലീങ്ങളെ സമൂലമാക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ അധിനിവേശ സേനയുടെ അടിച്ചമര്‍ത്തലിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം കശ്മീരി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിനൊപ്പം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കല്ലേറ് നടത്തുന്ന കലാപകാരികളുടെ ചിത്രമാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ട്വീറ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കലാപത്തില്‍ ആര്‍എസ്‌എസിനെ പഴിചാരി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നടത്തിയ ട്വീറ്റില്‍ സിഎഎ വിരുദ്ധ കലാപകാരികളുടെ ചിത്രം വന്നതോടെ നിരവധി പേരാണ് പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

In Delhi carnage of Muslims, state-sponsored terror through police & RSS gangs is going to lead to radicalisation of the 200 mn Indian Muslims just as the Kashmiri youth has been radicalised through the oppression of Indian Occupation forces & deaths of almost 100,000 Kashmiris. pic.twitter.com/ybhZrdVhne

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 29, 2020