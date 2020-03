ക്രൈസ്റ്റ്‌ചര്‍ച്ച്: ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് പരാജയം. 7 വിക്കറ്റിനാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ജയിച്ചത്. 132 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മറികടന്നു. ഇതോടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പരയും ന്യൂസിലൻഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ് റണ്‍സ് ലീഡുമായി രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്‌സ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് 124 റണ്‍സ് മാത്രം നേടി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

New Zealand sweep India 2-0!

It's a seven-wicket victory for the @BLACKCAPS and they take all 120 World Test Championship points!

👏 👏 👏 #NZvIND pic.twitter.com/VX9Vu6DtWs

