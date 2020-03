ടി20 വനിത ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് അഭിനന്ദനവുമായി വിരാട് കോഹ്ലി

സിഡ്‌നി : ടി20 വനിത ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച് വിരാട് കോഹ്‌ലി. ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. നമ്മള്‍ നിങ്ങളെയോര്‍ത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഫൈനലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നുവെന്നും കോഹ്‌ലി ട്വീറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ്, വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണ്‍, സുരേഷ് റെയ്ന തുടങ്ങിയവരും അഭിനന്ദനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Congratulations to the Indian Women's team on qualifying for the @T20WorldCup final. We are proud of you girls and wish you all the luck for the finals. 🇮🇳👏 @BCCIWomen

— Virat Kohli (@imVkohli) March 5, 2020