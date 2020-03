ഐപിഎല്ലിന് മുന്നോടിയായി പരിശീലനം ആരംഭിച്ച ധോണി താന്‍ മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. പരിശീലനത്തിനിടെ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് പന്തുകളാണ് ധോണി അതിര്‍ത്തി കടത്തിയത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിന്റെ സ്വന്തം തലയുടെ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് സിക്‌സുകള്‍ അടിക്കുന്ന വീഡിയോ സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സിന്റെ തമിഴ് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

ആരുടെ പന്തിലാണ് ധോണി സിക്‌സുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അടിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും താരം മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന വീഡിയോ. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലാന്‍ഡിനോട് ഇന്ത്യ തോറ്റതിന് ശേഷം ധോണി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടില്ല.

BALL 1⃣ – SIX

BALL 2⃣ – SIX

BALL 3⃣ – SIX

BALL 4⃣ – SIX

BALL 5⃣ – SIX

ஐந்து பந்துகளில் ஐந்து சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட தல தோனி!

முழு காணொளி காணுங்கள் 📹👇

