കൊറോണ വൈറസ് : പ്രവാസികൾക്ക് സുപ്രധാന നിർദേശവുമായി യുഎഇ സർക്കാർ

ദുബായ് : കൊറോണ വൈറസ്(കോവിഡ് 19) വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് പ്രവാസികൾക്ക് സുപ്രധാന നിർദേശവുമായി യുഎഇ സർക്കാർ. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കുൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് യുഎഇയുടെ നിർദേശം. ഇന്ത്യ ഇമിഗ്രേഷൻ ബ്യൂറോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് -19) ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ നടപടികളും യാത്രാ നിർദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വിദേശ പൗരന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് -19 ബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വിസ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പുറമെ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കും സർക്കാർ പുതിയ യാത്രാ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

All incoming travellers, incl Indian nationals,arriving from or having visited China,Italy, Iran,Republic of Korea,France, Spain & Germany after 15th February 2020 shall be quarantined for minimum 14 days.This will take effect from 1200 GMT on 13th March 2020 at port of departure

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) March 11, 2020