ലണ്ടൻ : ഓള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്റണിലെ പുരുഷ ചാമ്പ്യനെ ഇന്നറിയാം. കലാശപ്പോരിൽ ടോപ് സീഡായ ചൈനയുടെ ചൗ തീന്‍ ചെന്നും, രണ്ടാം സീഡായ ഡെന്മാര്‍ക്കിന്‍റെ വിക്‌ടര്‍ അക്സെല്‍സണും, തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകിട്ട് ആറിനാണ് ഫൈനല്‍ മത്സരം നടക്കുക.കൊവിഡ് 19 ഭീഷണികള്‍ക്കിടെയാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് നടക്കുന്നത്.

"Thanks @YonexAllEngland organisers, this virus outbreak is a big situation and yet the people are coming to see us, so we need to show great thanks to the fans, staff and coaches.” – Chou Tien Chen#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour #YAE20 #AllEnglandOpen2020 pic.twitter.com/aOahluhbYV

— BWF (@bwfmedia) March 14, 2020