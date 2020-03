ബി​ലാ​സ്പു​ര്‍: മാ​വോ​യി​സ്റ്റു​ക​ളു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ സുക്മയിലെ വനമേഖലയായ മിന്‍പയിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചക്ക് 2.30ഓടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 14 സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ചിന്തഗുഫ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിൽ മിന്‍പ വനമേഖലയില്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസേര്‍വ് ഗരുഡ്(ഡിആര്‍ജി), സ്‌പെഷ്യല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്, കോബ്ര സേനകള്‍ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനക്കിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം.

Chhattisgarh: 14 District Reserve Guard (DRG) jawans who sustained injuries in an encounter with naxals in Sukma earlier today, have been airlifted to Raipur and being brought to Ram Krishna Hospital. https://t.co/32WSh60mIM pic.twitter.com/FAcwMUhpT5

— ANI (@ANI) March 21, 2020