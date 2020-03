ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ‘ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ’ ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ; പൂർണ പിന്തുണയുമായി കായിക ലോകം

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണ്‍ കാലം പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ‘ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ’ ക്യാമ്പയിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് കായിക രംഗം. ലോക്‌ ഡൗൺ ‘ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ’ ക്യാമ്പയിന് കായികതാരങ്ങള്‍ പൂർണ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്, ഏറെ പ്രശസ്തമായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ ക്യാമ്പയിനാണ് കായികമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവിനൊപ്പം കായികതാരങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

How many people remember India’s true superstar Anju Bobby George? She is India’s first & only medalist in World Athletics Championship, long jump bronze medal in 2003 at Paris! Here @anjubobbygeorg1 is maintaining her fitness at home due to 21-Day lockdown.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/eoPs4fhsb2

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 25, 2020