ന്യൂഡൽഹി:കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ അച്ഛന് അയച്ച ശബ്ദസന്ദേശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഒരു ചെറിയ പെണ്‍കുട്ടി അവളുടെ അച്ഛന് അയച്ച സന്ദേശം, കാണുക’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ”പ്രിയ പപ്പാ.. ഞാനും അമ്മയും പപ്പയെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. തിരക്കിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോള്‍ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടരുക. ഒരുപക്ഷേ പപ്പ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ വിജയിക്കും. നമുക്ക് കൊറോണയെ തുരത്തണ്ടേ പപ്പാ”. എന്നിങ്ങനെയാണ് വീഡിയോയിലെ സന്ദേശം.

A young girl’s message to her father. Do watch. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/gF7ZVNzGVb

— Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2020