ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 നെതിരായ പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. കോവിഡ് 19 നെതിരെ പോരാടുന്നതിനായി ഇന്ത്യ വേണ്ടത്ര പരിശോധനകള്‍ പോലും നടത്തുന്നില്ല. ആളുകളെ കൊണ്ട് കൈയടിപ്പിക്കുന്നതും, ടോര്‍ച്ച്‌ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറിക്കുന്ന ചാർട്ടും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

India is simply not testing enough to fight the #Covid19 virus.

Making people clap & shining torches in the sky isn’t going to solve the problem. pic.twitter.com/yMlYbiixxW

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 4, 2020