വീട്ടില്‍ ഓമനിച്ചു വളര്‍ത്തുന്ന മൃഗങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വീട്ടുകാര്‍ക്ക് രക്ഷയാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നാം കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു അപൂർവ്വ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. നിലത്ത് ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി. അതിവേഗം മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ അപകടത്തില്‍ നിന്ന് പൂച്ച രക്ഷിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉളളത്. കുട്ടി വീഴാന്‍ പോകുന്നത് മുന്‍കൂട്ടി കണ്ട പൂച്ച ഞൊടിയിടയില്‍ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തി.

സൗജന്യ ഭക്ഷണക്കിറ്റിനായി മകനെയും കൂട്ടി വീട്ടമ്മ നടന്നത് 30 കിലോമീറ്റർ ; ഒടുവില്‍ താങ്ങായി പൊലീസ്

കുട്ടിയെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഉളളത്. ദൂരെ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയ പൂച്ച കുട്ടിയെ പിന്നിലേക്ക് തളളി മാറ്റുകയാണ്. നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് പൂച്ചയുടെ ഇടപെടല്‍. അല്ലാത്തപക്ഷം കുട്ടി ഗോവണിപ്പടിയിലേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. പൂച്ചയുടെ ഇത്തരമൊരു ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടി പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്.സുശാന്ത നന്ദ ഐഎഫ്‌എസാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണാം:

Pet cat saves the life of the kid. See the end to visualise where the child would have landed👍🏻

And this reminds me of my German Shepard, twice keeping the cobra away from my kids. pic.twitter.com/0T5EOJ2N29

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 11, 2020