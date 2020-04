ന്യൂഡൽഹി : കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും, വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. റാ​പ്പി​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് കി​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും, കോ​വി​ഡി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​വി​ടെ​യു​മി​ല്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

India delayed the purchase of testing kits & is now critically short of them.

With just 149 tests per million Indians, we are now in the company of Laos (157), Niger (182) & Honduras (162).

Mass testing is the key to fighting the virus. At present we are nowhere in the game.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 14, 2020