മിക്കരാജ്യങ്ങളും കൊറോണ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ലോക്ക് ഡൗണിലാണ്, മനുഷ്യർ വീടുകളിലും മറ്റുമായി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് മൃ​ഗങ്ങളും മറ്റ് പക്ഷികളുമെല്ലാം..

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായി റോഡിലും മറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന വന്യമൃ​ഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയുടെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും വൻ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്ടൗണിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്, മനുഷ്യരെ ആരെയും കാണാത്തതിനാൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന കുറച്ച് പെൻ​ഗ്വിനുകളെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാനാകുക.

Penguins check the streets of Auckland, searching for the humans💕 pic.twitter.com/lEsiGSPes3

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 19, 2020