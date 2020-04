അർണാബിനും ഭാര്യക്കും നേരെ വധശ്രമം: കോൺഗ്രസ് ഗുണ്ടകളെന്ന് ആരോപണം: സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി അർണാബ് 

മുംബൈ: പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ മുഖ്യപത്രാധിപരും ആയ അർണാബ് ഗോസ്വാമിക്കും ഭാര്യക്കും നേരെ മുംബൈയിൽ വധശ്രമം.ഏപ്രിൽ 22, 23 തീയതികളിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് നടന്ന പതിവ് ചാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അർനബ് ഗോസ്വാമിയും ഭാര്യയും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടിച്ച രണ്ട് പേർ കാറിനെ ആക്രമിച്ചു.ആക്രമണകാരികൾ അർണാബ് ഗോസ്വാമിയുടെ കാറിന് മുന്നിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു നിർത്തി.

ഇതോടെ ബൈക്കിനെ ഇടിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ അർണാബ് കാർ നിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരും ചാടിയിറങ്ങി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും കാറിനു നേരെ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അക്രമികൾ കാറിന് മുകളിൽ കറുത്ത മഷി എറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു.

#BREAKING | Arnab’s message after being physically attacked by Congress goons #SoniaGoonsAttackArnab https://t.co/RZHKU3fdmK pic.twitter.com/SdAvoerhIH

— Republic (@republic) April 22, 2020