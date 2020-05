രാജ്കോട്ട് : കോവിഡ് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് മേഖലയില്‍ രാത്രി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച 11 യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് യുവാക്കള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്.

Shameful video from Rajkot Jangleswar area where people played cricket and card in hot spot area. @vijayrupanibjp @CP_RajkotCity @CollectorRjt @dgpgujarat @GujaratPolice @smartcityrajkot pic.twitter.com/tNEkLwcVCw

— Hiren upadhyay (@Hirenu1978) April 29, 2020