ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്നും ആർക്കൊക്കെ കോവിഡ് ഉണ്ടെന്നു പറയാമെന്നും ഫ്രഞ്ച് ഹാക്കർ, വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്തവിധമാണ് സംവിധാനമെന്നു തിരിച്ചടിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കൊവിഡ് രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിലെ വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച്‌ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുൾപ്പെടെ ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിൾ സുരക്ഷാ വിഴ്ച ഉണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ഫ്രഞ്ച് ഹാക്കര്‍ റോബര്‍ട്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് സുഖമില്ലെന്നും സൈനിക ആസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് പേര്‍ അസുഖ ബാധിതരാണെന്നും റോബര്‍ട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

I don’t know why people are still asking what were the issues, everything is already public:

1) In the previous version of the app, an attacker was able to get the content of any internal file of the app, local database included.

2) Yesterday, an attacker was able to [..] https://t.co/MVKc4wOSA9

— Elliot Alderson (@fs0c131y) May 6, 2020