ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോവിഡ്‌ പ്രതിരോധത്തിലെ മുന്നണിപ്പോരാളികള്‍ക്കും കോവിഡില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കും നാളെ അദ്ദേഹം ആദരവ് അര്‍പ്പിക്കും. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ നിലവിലെ രാജ്യത്തെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച്‌ പരാമര്‍ശം നടത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Read also: പ്രവാസികളുമായുള്ള ആദ്യ കപ്പല്‍ കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും: ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ എത്തുന്നത് ആയിരത്തോളം പ്രവാസികള്‍

Prime Minister Narendra Modi shall be delivering the keynote address in the morning. The event is being organised in honour of the victims and the frontline warriors of #COVID19: Prime Minister’s Office #BuddhaPurnima https://t.co/crX1Ypk42U

— ANI (@ANI) May 6, 2020