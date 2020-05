കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്മാര്‍ട് വാച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ തയാറെടുത്ത് ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ ബ്രാന്റായ റിയല്‍മി. ഇതിനു മുന്നോടിയായി വാച്ചിന്റെ വീഡിയോ ടീസര്‍ റിയല്‍മി ഇന്ത്യ സിഇഒ മാധവ് ഷേത്ത് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത എഐഒടി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മാധവ് ഷേത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Watch me!

Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?

Our next AIoT products are on the way?

RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4

— Madhav @Office in action (@MadhavSheth1) May 14, 2020