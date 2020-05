കൊച്ചി : സന്ദേശ് ജിങ്കാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് വിട്ടതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജിങ്കാനുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. പരസ്പരധാരണ പ്രകാരമാണ് വേര്‍പിരിയൽ സന്ദേശ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വിടുന്നു, പുതിയ വെല്ലുവിളികള്‍ തേടി. കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷവും ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നതെന്നു വാര്‍ത്തക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

Kerala Blasters and Sandesh Jhingan part ways on mutual consent.

Sandesh leaves our family, to pursue fresh challenges with nothing but love and respect from the entire KBFC community.

— K e r a l a B l a s t e r s F C (@KeralaBlasters) May 21, 2020