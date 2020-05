ഇസ്ലാമാബാദ് : ഇസ്ലാമാബാദ് : പാകിസ്ഥാൻ വിമാനം തകർന്നു വീണു. 91 യാത്രക്കാരും, എട്ട് ജീവനക്കാരുമായി എത്തിയ എത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിന്റെ

Pakistani media report that the PIA aircraft which crashed was an A320 carrying close to 100 people. The aircraft crashed near a residential colony near Karachi airport; more details awaited.

