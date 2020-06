വെ​ല്ലിം​ഗ്ട​ണ്‍: സമ്പൂ​ര്‍​ണ കോ​വി​ഡ് മു​ക്ത​രാ​ജ്യ​മാ​യി ന്യൂ​സി​ല​ന്‍​ഡ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ല്‍ ഒ​രു കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ത​ന്‍ പോ​ലും ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​സാ​ന രോ​ഗി​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ആ​ഷ്‌​ലി ബ്ലൂം​ഫീ​ല്‍​ ആണ് അറിയിച്ചത്. ഇത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ജ​ന​ത​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​ശേ​ഷം രോ​ഗി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ ദിവസമാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഇനിയും തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ഷ്‌​ലി വ്യക്തമാക്കി.

Today, New Zealand officially has zero active COVID-19 cases 👏

Prime Minister Jacinda Ardern announced that, thanks to the hard work of our team of 5 million, we will move into Alert Level 1 from midnight tonight. pic.twitter.com/IHYdnn1o2y

— New Zealand Labour (@nzlabour) June 8, 2020