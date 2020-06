ബംഗാളിൽ അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഒന്നിനുമേല്‍ ഒന്നായി കുത്തിനിറച്ച് വാനിലേക്ക്; വിവാദമായി വീഡിയോ

കൊൽക്കത്ത : ബംഗാളിൽ അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒരു വാനിൽ കയറ്റി ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ വിവാദം സൃഷിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെക്കൻ കൊൽക്കത്തയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസമാണു മൃതദേഹങ്ങളോട് ആദരവ് കാണിക്കാത്ത സംഭവമുണ്ടായത്.

Anguished ! Share public outrage and deep concern at most unconscionable heart rendering callous dragging of dead bodies reflected in videos. Shocked at state of affairs @MamataOfficial

Have sought urgent briefing today from KMC Chairperson and Municipal Commissioner. (1/2)

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) June 12, 2020