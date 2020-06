2011ലോകകപ്പ് ഒത്തുകളിയോ ; പ്രതികരണവുമായി ശ്രീലങ്കന്‍ മുന്‍ താരം സംഗക്കാര

2011 ല്‍ മുംബൈയില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ ഒത്തുകളിയാണെന്ന് മുന്‍ കായിക മന്ത്രി മഹീന്ദാനന്ദ ആലുത്ഗാമെ ആരോപിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മുന്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കുമാര്‍ സംഗക്കാര തെളിവുകള്‍ ചോദിച്ചു. ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയോട് 6 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക പരാജയപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലായിരുന്നു അന്ന് ശ്രീലങ്ക പരാജയപ്പെട്ടത്.

അദ്ദേഹം തന്റെ ”തെളിവുകള്‍” ഐസിസിയിലേക്കും അഴിമതി വിരുദ്ധ സുരക്ഷാ യൂണിറ്റിലേക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാല്‍ അവകാശവാദങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നായിരുന്നു സംഗക്കാര ജയവര്‍ധനയുടെ ട്വീറ്റ് ടാഗ് ചെയ്ത് കുറിച്ചത്. അന്ന് ലങ്കന്‍ ടീമിന്റെ നായകന്‍ കൂടിയായിരുന്നു സംഗക്കാര.

He needs to take his “evidence” to the ICC and the Anti corruption and Security Unit so the claims can be investigated throughly https://t.co/51w2J5Jtpc

— Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) June 18, 2020