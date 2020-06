എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാജ്യ താത്പര്യത്തിനായി സഹകരിക്കണം; വയനാട് എം പി യുടെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ച് അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാജ്യതാത്പര്യത്തിനായി സഹകരിക്കണമെന്നും അമിത് ഷാ കുറിച്ചു.

‘രാജ്യം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നീചമായ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കലിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഉയരണം, രാജ്യതാത്പര്യത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം’ അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ മുറിവേറ്റ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന വാക്കുകളും അമിത് ഷാ ട്വീറ്റിനൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളം ശക്തമാണ്. ചൈനയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുത്. എന്റെ മകൻ സൈന്യത്തിൽ പോരടിച്ചു, അവൻ ഇനിയും പട്ടാളക്കാരനായി തുടരും’ എന്നാണ് സൈനികന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത്.

A brave armyman’s father speaks and he has a very clear message for Mr. Rahul Gandhi.

At a time when the entire nation is united, Mr. Rahul Gandhi should also rise above petty politics and stand in solidarity with national interest. https://t.co/BwT4O0JOvl

— Amit Shah (@AmitShah) June 20, 2020