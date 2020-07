ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക വ്യൂഹത്തെ കണ്ട് ആഹ്ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ടിബറ്റന്‍ സമൂഹം : ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശം

മണാലി • ചൈനയുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും യുദ്ധമടക്കമുള്ള ഏത് അടിയന്തിരഘട്ടത്തെയും നേരിടാന്‍ തയ്യാറായി നില്‍ക്കുകയാണ്. ഇതിന്ടെ മണാലിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു മനോഹര ദൃശ്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലകുകയാണ്. അതില്‍ മണാലിയില്‍ താമസിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന നാടുകടത്തപ്പെട്ട ടിബറ്റൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കാണാം.

പ്രാദേശിക സമഗ്രതയും രാജ്യത്തിന്‍റെ പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുകയും ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ സേവനത്തില്‍ ആഹ്ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് തിബറ്റന്‍ ജനത റോഡിന് ഇരുവശവും തടിച്ചുകൂടിയത്.

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ മണാലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ടിബറ്റൻ സമൂഹം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതായികാണാം. സൈനികരെ ടിബറ്റൻ പതാകകളും വെളുത്ത സ്കാർഫുകളും വീശിയും സുഗന്ധമുള്ള ഔഷധസസ്യങ്ങള്‍ പുകച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെയുമാണ്‌ അവര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

#WATCH: Tibetan community in exile at Manali, Himachal Pradesh cheers for Indian Army with Tibetan freedom flags and white flags. When Tibetan community saw Indian Army convoy which was on way to border, people cheered, waved and saluted in respect of the Indian Army soldiers. 🇮🇳 pic.twitter.com/aX0sZ5HMCG

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 5, 2020