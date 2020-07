ബരാക് ഒബാമ, ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തു

ന്യൂയോര്‍ക്ക്:അമേരിക്കയില്‍ പ്രമുഖരുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തു.മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബ​രാ​ക് ഒബാ​മ, ബി​ല്‍​ഗേ​റ്റ്സ്, എ​ലോ​ണ്‍ മ​സ്ക്, ജെ​ഫ് ബെ​സോ​സ്, നി​ല​വി​ലെ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍​ഥി ജോ ​ബൈ​ഡ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഹാക്ക് ചെയ്‌തത്‌. ആപ്പിൾ, ഊബർ അടക്കമുള്ള വൻകിട കമ്പനികളുടെയും ട്വി​റ്റ​ര്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയായ ബീറ്റ്‌കോയിന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

Read also: പിടിതരാതെ കൊവിഡ്; ലോകത്ത് രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു

“നി​ങ്ങ​ള്‍ 1,000 ഡോ​ള​ര്‍ അ​യ​ക്കൂ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ത് 2,000 ഡോ​ള​റാ​യി മ​ട​ക്കി ന​ല്‍​കാം’ എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ള്‍​ക്ക്കം അ​ത് ഡി​ലീ​റ്റ് ആ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വെ​രി​ഫൈ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഹാക്കിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം, സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, പരിഹാര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020