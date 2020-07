ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടുകള്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കയറി പോകുന്ന ട്രാക്ടറിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. ഹിമാലയന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിര്‍മ്മാണ ജോലികള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുത്തനെയുള്ള പടിക്കെട്ടുകള്‍ കയറി ട്രാക്ടര്‍ പോകുന്നത്. പടിക്കെട്ടുകള്‍ കയറി പോകുന്ന ട്രാക്ടറില്‍ ആറോളം പേര്‍ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വ്വീസ് ഓഫീസര്‍ സുശാന്ത് നന്ദയാണ് ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമെ നടക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

It can happen only in India🙏 pic.twitter.com/HjI0knXB04

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2020