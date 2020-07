ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്: പുതിയ സീസൺ ഒക്ടോബർ 25 ന് ആരംഭിക്കും

ദുബായ് : രജതജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ദുബായിലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ പുതിയ സീസൺ ഒക്ടോബർ 25ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ലോക കലാ സാംസ്കാരിക വാണിജ്യ വിപണന വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്ന, മധ്യപൂർവ ദേശത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചാ കേന്ദ്രമായ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ 25–ാം വർഷികാഘോഷമാണ് നടക്കുക.

വിനോദത്തിനും ഷോപ്പിങ്ങിനും പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും കലാ–കായിക വിനോദങ്ങളുമെത്തുന്നു. 2021 ഏപ്രിൽ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 15 ദിർഹം മാത്രമാണ് ഫീസ്.

That’s right, #GlobalVillage will be back for Season 25 on October 25 2020. The best #Shopping, #Dining, and #Entertainment experiences await you during our Silver Jubilee season! Are you ready? pic.twitter.com/quhz66XDbv

— Global Village القرية العالمية (@GlobalVillageAE) July 26, 2020