അബുദാബി • ഇറാനിയൻ സൈനികാഭ്യാസത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച യു.എ.ഇയിലെ അൽ ദാഫ്ര എയർബേസിൽ സൈനികര്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. യു.എ.ഇ തലസ്ഥാന നഗരമായ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം അകലെയുള്ള അൽ ദാഫ്ര താവളത്തിൽ യുഎസ്, ഫ്രഞ്ച് സൈനികരും വിമാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ഈ എയര്‍ബേസിന് സമീപം ഇറാനിയന്‍ മിസൈലുകള്‍ പതിച്ചതായി യു.എസ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ ഉദ്ധരിച്ച്’ഇന്ത്യ ടുഡേ’ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ അംബാലയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ച് റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് അൽ ദാഫ്ര ബേസിലാണ് രാത്രി നിര്‍ത്തിയിട്ടത്. ഫ്രഞ്ച് തുറമുഖ നഗരമായ ബാര്ഡോയിലെ മെറിഗ്നാക് എയർ ബേസിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച മൂന്ന് സിംഗിൾ സീറ്റർ, രണ്ട് ഇരട്ട സീറ്റർ വിമാനങ്ങള്‍ ‘ഗോൾഡൻ ആരോസ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ നമ്പർ 17 സ്ക്വാഡ്രണിലേക്ക് ചേര്‍ക്കപ്പെടും.

ഇറാന്‍ മിസൈല്‍ ഇതുവഴി പോകാമെന്നതിന്റെ സൂചനലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് യു.എ.ഇയിലെ അൽ ദാഫ്ര താവളവും ഖത്തറിലെ അൽ ഉയിദ് എയർബേസും ജാഗ്രത പാലിച്ചതായി യു.എസ് വാർത്താ ചാനൽ സി.എൻ.എന്റെ ബാർബറ സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മുന്‍ കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു താവളത്തിലും മിസൈൽ പതിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റാർ അവകാശപ്പെട്ടു.

CNN has learned US bases at Al Udeid and Al Dhafra went on alert this am when intel indicators showed an Iranian missile possibly headed that way. Personnel told to take cover for several minutes. No missile struck, US officials say they took prudent precautionary measures

യു.എസിന്റെ ഫോക്സ് ന്യൂസിന്റെ ലൂക്കാസ് ടോംലിൻസണും സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനിലെ സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി (ചൊവ്വാഴ്ച) 3 ഇറാനിയൻ മിസൈലുകൾ എയര്‍ ബേസിനു സമീപം കടലില്‍ പതിച്ചതായി ടോംലിൻസണ്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ രണ്ട് വ്യോമത്താവളങ്ങളിലെ യു.എസ് സൈനികരും വിമാനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിച്ചതായും ഒരു ട്വീറ്റിൽ ടോംലിൻസൺ പറഞ്ഞു.

Two bases in Middle East housing U.S. troops and aircraft went on high alert when 3 Iranian missiles splashed down in waters near the bases Tues. as part of Iran’s military exercises: official

Missiles landed "close enough" to Al Dhafra in UAE and Al Udeid in Qatar for concern

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 28, 2020