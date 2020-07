ബാജ്പൂര്‍ : തുടര്‍ച്ചയായ മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ചമോലി ജില്ലയിലെ ബാജ്പൂരിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബദരീനാഥ് ദേശീയപാതയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടായി. ദേശീയപാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും റോഡ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം നടന്നുവരികയാണെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് പാറക്കല്ലുകള്‍ വീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജൂലൈ 16 ന് ചമോലി ജില്ലയിലെ ലാം ബാഗറിലേക്കുള്ള പഗല്‍ നളയിലെ ബദ്രിനാഥ് ഹൈവേയും നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. ഗംഗോത്രിയെ ഉത്തരകാഷിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹൈവേ ആണിത്.

#WATCH Uttarakhand: A landslide occurred at Badrinath national highway in Bajpur of Chamoli district yesterday, following incessant rainfall. Operations to clear the highway is underway. pic.twitter.com/F2RpOLvTH8

