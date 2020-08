ഇസ്ലാമാബാദ് : പാകിസ്താനിലെ പ്രമുഖ വാർത്താ ചാനൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ‘ഡോൺ ന്യൂസ്’ എന്ന വാർത്താ ചാനലാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സംപ്രേഷണത്തിനിടെ ചാനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാകയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ എന്ന സന്ദേശവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേരാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

@ZaraHatKay_Dawn plz get this checked. …. that’s today . Is it a hack or something ??? pic.twitter.com/Z54op9moKP

— newpicasso (@doctoralihamid) August 2, 2020